Опубликованы фото и видео испытаний пушки новейшего истребителя Т-50

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на своем официальном канале на YouTube опубликовала видео испытаний пушки для истребителя пятого поколения Т-50 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации - ПАК ФА).
Как сообщает пресс-служба ОАК, испытания пушечной установки ННПУ-50 проводятся на стендах Государственного казенного научно-испытательного полигона авиационных систем (ГкНИПАС) в подмосковном Фаустове. В ГкНИПАС на стапеле установлен макет кабины Т‑50.
В состав ННПУ-50 входит одна из самых легких в своем классе пушка 9-А1-4071К. Она способна поражать практически все современные бронированные цели. В ходе одного вылета при расходовании полного боекомплекта может быть использовано 150 снарядов калибра 30 мм.
Пушка 9-А1-4071К стала дальнейшим развитием 30-мм одноствольной авиационной пушки ГШ-301, которой оснащались истребители МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-33 и Су-35, а также фронтовые бомбардировщики и самолеты вертикального взлета и посадки Як-38.
Как сообщает пресс-служба ОАК, параллельно с отработкой пушки проводятся испытания ряда других систем вооружений Т-50, в том числе системы жизнеобеспечения.
ПАК ФА впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сейчас он проходит испытания, которые, как ожидается, завершатся в 2016 году. Контракт на серийное производство Т-50 планируется заключить до конца 2017 года.
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