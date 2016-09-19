Шойгу: почти 100 тыс. гражданских приняли участие в учениях "Кавказ-2016"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Около 97 тыс. гражданских приняли участие в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2016", завершившихся 10 сентября. Об этом сообщил в понедельник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"В целом в учении приняли участие более 125 тысяч военнослужащих, 97 тысяч гражданского персонала, более 300 самолетов, примерно столько же вертолетов", - сказал он в ходе заседания Общественного совета при Минобороны РФ.

"Мы провели мобилизацию не только техники, но и личного состава в нескольких субъектах. Все это прошло довольно успешно - должен за это поблагодарить и глав администраций регионов", - добавил министр.

Он напомнил, что эти учения стали крупнейшими за год. "Впервые были развернуты финансовые органы во главе с Центральным банком - речь шла об отработке всего, что связано с финансированием Вооруженных сил в особый период, и для этого нужны были полевые отделения банков и многое другое. Хочу сказать, что все с этой задачей справились, но подведение итогов у нас еще впереди", - отметил Шойгу.

Учения "Кавказ-2016" прошли на юге России с 5 по 10 сентября. Как сообщалось ранее, в общей сложности в них задействовали более 120 тысяч человек, при этом одновременно в учениях в южных регионах страны участвовали только 12,5 тысячи. Различные этапы маневров прошли на 14 полигонах, а также в Черном и Каспийском морях. Самыми масштабными стали морские эпизоды, а также учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области и на полигоне Опук в Крыму.