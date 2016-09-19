Число участников военной ипотеки за четыре года выросло в два раза

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Число участников военной ипотеки в России с 2012 года выросло в два раза. На сегодняшний день в реестре накопительно-ипотечной системы числятся около 172 тыс. человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

"Отмечается значительный рост числа участников накопительно-ипотечной системы. На сегодня в реестр включено около 172 тыс. военнослужащих, что в два раза превышает показатели 2012 года. Ежегодный прирост количества участников военной ипотеки составляет не менее 18 тыс.", - сказал он в ходе пленарного заседания Общественного совета при Минобороны РФ.

Он отметил, что с 2015 года в 3,3 раза была увеличена денежная компенсация за поднаем жилых помещений. По его словам, это позволяет компенсировать "не менее 90% фактических затрат".

Мизинцев также рассказал, что благодаря лечебно-профилактическим мероприятиям снизилась общая заболеваемость среди военнослужащих.

"Оптимальность уровня морально-психологического состояния российских военнослужащих подтверждена по результатам социологического мониторинга, проведенного в Вооруженных силах", - добавил он.