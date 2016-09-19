Минобороны: более 50 тыс. контрактников вступили в ряды ВС РФ в 2016 году

В подмосковном коттеджном поселке Горки-2 совершено убийствоПроисшествия 19 сентября, 19:16
Люк Бессон пообещал представить в Москве свой новый фильм летом 2017 годаКультура 19 сентября, 18:45
В США задержан подозреваемый в организации терактов в Нью-Йорке и Нью-ДжерсиМеждународная панорама 19 сентября, 18:39
Умышленный акт: что известно о взрыве в Нью-ЙоркеМеждународная панорама 19 сентября, 18:30
В онлайн-продажу поступят дополнительные билеты на выставку Рафаэля в ГМИИ им. ПушкинаКультура 19 сентября, 18:19
Клинтон: террористические угрозы для США "реальны", но и решимость отразить их тожеМеждународная панорама 19 сентября, 18:05
Шойгу: "Юнармия" не занимается милитаризацией молодежиАрмия и ОПК 19 сентября, 18:02
Кадыров набрал почти 98% на выборах главы Чечни после обработки всех протоколовПолитика 19 сентября, 17:57
Агент: Даббур не перейдет в ЦСКА, переговоров между сторонами не будетСпорт 19 сентября, 17:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 50 тысяч военнослужащих по контракту вступили в этом году в ряды Вооруженных сил РФ, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-лейтенант Михаил Мизинцев.
"В течение года принято более 50 тысяч военнослужащих по контракту, а общая укомплектованность контрактниками превысила 356 тысяч человек, это 93% от плана на год", - сказал Мизинцев на заседании общественного совета при Минобороны.
Он также отметил ежегодный неуклонный рост укомплектованности Вооруженных сил, показатель которой в сравнении с прошлым годом вырос на 1,4%.
По словам генерала, произошедшие в армии и на флоте качественные изменения отразились на росте престижа и популярности военной службы. "За последние четыре года пройден путь от недобора курсантов в военно-учебные заведения до конкурса от трех до 11 человек, а среди девушек - до 16 человек на одно учебное место", - сказал Мизинцев.
По его оценке, "успешному решению поставленных задач способствовала впервые проведенная в феврале Всероссийская информационно-агитационная акция "Есть такая профессия - Родину защищать", в которой приняли участие более 600 тысяч будущих кандидатов для поступления в вузы Минобороны.
"Не меньше внимания уделяется довузовской подготовке. Набор проведен во все 27 учебных заведений, включая вновь открытое в этом году Тульское суворовское военное училище", - сказал генерал.