Минобороны: более 50 тыс. контрактников вступили в ряды ВС РФ в 2016 году

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 50 тысяч военнослужащих по контракту вступили в этом году в ряды Вооруженных сил РФ, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-лейтенант Михаил Мизинцев.

"В течение года принято более 50 тысяч военнослужащих по контракту, а общая укомплектованность контрактниками превысила 356 тысяч человек, это 93% от плана на год", - сказал Мизинцев на заседании общественного совета при Минобороны.

Он также отметил ежегодный неуклонный рост укомплектованности Вооруженных сил, показатель которой в сравнении с прошлым годом вырос на 1,4%.

По словам генерала, произошедшие в армии и на флоте качественные изменения отразились на росте престижа и популярности военной службы. "За последние четыре года пройден путь от недобора курсантов в военно-учебные заведения до конкурса от трех до 11 человек, а среди девушек - до 16 человек на одно учебное место", - сказал Мизинцев.

По его оценке, "успешному решению поставленных задач способствовала впервые проведенная в феврале Всероссийская информационно-агитационная акция "Есть такая профессия - Родину защищать", в которой приняли участие более 600 тысяч будущих кандидатов для поступления в вузы Минобороны.

"Не меньше внимания уделяется довузовской подготовке. Набор проведен во все 27 учебных заведений, включая вновь открытое в этом году Тульское суворовское военное училище", - сказал генерал.