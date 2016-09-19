Российская армия в этом году провела почти на четверть больше двусторонних учений

Российские и китайские военнослужащие во время учений © Zha Chunming/Xinhua via AP

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Количество двусторонних учений в российской армии в этом году выросло на 23% по сравнению с 2015 годом, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

"Основу боевой подготовки по-прежнему составляют межвидовые и двусторонние учения. При этом их количество в сравнении с прошлым годом выросло на 12 и 23% соответственно", - сказал Мизинцев на заседании общественного совета при Минобороны.

По его словам, учения проходят 135 полигонах, оснащенных современным оборудованием. В текущем году уже завершены свыше 2,5 тысяч сборов и учений различного уровня.

"Подготовка войск проводится с применением новейших методов и принципов ведения вооруженной борьбы, в которых учтен опыт последних войн и локальных конфликтов", - добавил Мизинцев.

О вооружении и технике

Российская армия получила в 2016 году более 2 тысяч образцов вооружения и спецтехники.

"В текущем году в войска поставлено свыше 2 тысяч основных образцов вооружения и более 550 тысяч единиц специальной техники и средств обеспечения. С учетом поставок, уровень оснащенности войск современными и перспективными образцами техники составляет уже свыше 49%", - сказал Мизинцев.