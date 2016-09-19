Наблюдатели ОБСЕ посетят авиаполк под Тверью и Кантемировскую дивизию

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели от государств-участников ОБСЕ прибыли в Санкт-Петербург в рамках реализации Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. Делегация посетит истребительный авиационный полк в Хотилово (Тверская область) и Кантемировскую дивизию (Наро-Фоминск), сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
По словам начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, такие "международные мероприятия проводятся раз в пять лет и, как правило, совмещаются с демонстрацией основных систем вооружения и военной техники, поступивших на вооружение за пятилетний период".
В этом году иностранным наблюдателям будут продемонстрированы возможности боевого самолета Су-34, противотанкового ракетного комплекса 9П157 и боевой бронированной машины БТР-МДМ. Кроме того, будут представлены основные тактико-технические характеристики новых образцов вооружения и военной техники.
"В ходе данной рабочей поездки российская сторона предоставит прибывшей делегации возможность наблюдать за повседневной деятельностью наших военнослужащих, включая проведение занятий и тренировок в полевых условиях", - сообщил Рыжков. Он добавил, что впервые будут продемонстрированы отдельные объекты военной инфраструктуры в полевом исполнении - мобильный медицинский госпиталь, полевая столовая и клуб.
Рабочая поездка наблюдателей ОБСЕ с посещением авиационной базы и воинского формирования на территории Западного военного округа продлится до 23 сентября.
Предыдущий визит в РФ проводился в 2011 году. Тогда военные наблюдатели от государств-участников ОБСЕ посетили авиагруппу Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний в поселке Саваслейка Нижегородской области, а также отдельную мотострелковую бригаду, дислоцированную в поселке Каменка Ленинградской области.