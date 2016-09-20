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Путин посетит Ижевск, где проведет заседание Военно-промышленной комиссии

Армия и ОПК
20 сентября, 0:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Президент ознакомится с производством и образцами продукции предприятия "Концерн Калашников"
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© ИТАР-ТАСС/ Михаил Климентьев/архив

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит в Ижевске ведущее оборонное предприятие "Концерн Калашников", где ознакомится с производством и образцами продукции. Как сообщила пресс-служба Кремля, на площадке концерна под председательством Путина состоится заседание Военно-промышленной комиссии. Также главе государства будет представлен проект памятника Михаилу Калашникову.

Прошлое заседание Военно-промышленной комиссии президент провел в Москве. Тогда одной из тем стало создание федеральной информационной системы биометрических учетов и оперативно-розыскных данных. Путин предложил разработать ее с использованием программных средств и информационных продуктов отечественного производства.

Концерн "Калашников" оказался в числе российских предприятий, против которых два года назад были введены санкции. Несмотря на это, уже по итогам 2014 года концерн почти вдвое увеличил объем производства стрелкового оружия (до 120 тысяч единиц). Потерю рынка США "Калашникову" удалось восполнить за счет продвижения своей продукции в Африке, Азии и Латинской Америке.

Как сообщалось ранее, по итогам 2016 года концерн ожидает получить выручку на уровне 18 млрд рублей, не учитывая доход от продажи катеров и беспилотных аппаратов. В 2015 году выручка "Калашникова" составила 8,2 млрд рублей (рост в 2,8 раза по сравнению с показателем предыдущего года). Продукция концерна поставляется в несколько десятков стран мира.

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