Военная полиция в 4 регионах Дальнего Востока приведена в боевую готовность

Кит, запутавшийся в сетях на севере Сахалина, вероятно, освободился от них самПроисшествия 20 сентября, 5:42
Премьер Госсовета КНР: курс юаня будет поддерживаться на сбалансированном уровнеЭкономика и бизнес 20 сентября, 5:04
Доминиканцы выступили против присуждения премии Варгасу ЛьосеКультура 20 сентября, 4:54
Военная полиция в 4 регионах Дальнего Востока приведена в боевую готовностьАрмия и ОПК 20 сентября, 4:52
Замгенсека ООН сообщил о множестве жертв в результате обстрела конвоя в СирииМеждународная панорама 20 сентября, 4:45
США намерены пересмотреть перспективы сотрудничества с РФ по СирииМеждународная панорама 20 сентября, 4:41
Украинский моряк просит помощи у дальневосточного профсоюза из-за долга по зарплатеОбщество 20 сентября, 4:16
Спектакль "Царь Эдип" в постановке Римаса Туминаса покажут в АфинахКультура 20 сентября, 3:39
Более 200 подворий и 65 домов остаются подтопленными в ПриморьеПроисшествия 20 сентября, 3:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Подразделения военной полиции в Забайкалье, Хабаровском и Приморском краях и в Амурской области приведены в полную боевую готовность по распоряжению начальника Главного управления военной полиции МО РФ в связи с внезапной проверкой, объявленной в Восточном военном округе (ВВО). Об этом сообщил ТАСС врио начальника пресс-службы ВВО подполковник Вадим Астафьев.
"Внезапная проверка объявлена для органов и подразделений военной полиции в Восточном военном округе. По распоряжению начальника Главного управления военной полиции МО РФ в боевую готовность "полная" приведены подразделения военной полиции в Забайкалье, Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области. Кроме того, инспекции подвергнуто и Региональное управление военной полиции по Восточному военному округу", - говорится в сообщении.
Работа комиссий продлится до конца недели, в это время практически все проверяемые объекты посетит заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-майор Виталий Кох, чтобы ознакомится с ходом проверки и подвести ее итоги во Владивостоке.