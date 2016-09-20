Военная полиция в 4 регионах Дальнего Востока приведена в боевую готовность

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Подразделения военной полиции в Забайкалье, Хабаровском и Приморском краях и в Амурской области приведены в полную боевую готовность по распоряжению начальника Главного управления военной полиции МО РФ в связи с внезапной проверкой, объявленной в Восточном военном округе (ВВО). Об этом сообщил ТАСС врио начальника пресс-службы ВВО подполковник Вадим Астафьев.

"Внезапная проверка объявлена для органов и подразделений военной полиции в Восточном военном округе. По распоряжению начальника Главного управления военной полиции МО РФ в боевую готовность "полная" приведены подразделения военной полиции в Забайкалье, Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области. Кроме того, инспекции подвергнуто и Региональное управление военной полиции по Восточному военному округу", - говорится в сообщении.

Работа комиссий продлится до конца недели, в это время практически все проверяемые объекты посетит заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-майор Виталий Кох, чтобы ознакомится с ходом проверки и подвести ее итоги во Владивостоке.