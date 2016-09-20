Контр-адмирал Пинчук назначен на должность командующего Каспийской флотилией

Объединенная группировка войск стран ШОС уничтожила "террористов" на учении в КиргизииАрмия и ОПК 20 сентября, 7:53
В Нью-Йорке арестован владелец беспилотника, рухнувшего на МанхэттенеПроисшествия 20 сентября, 7:50
"Яндекс" планирует запустить в Москве беспилотное таксиМосква 20 сентября, 7:16
Число случаев разглашения сведений по президентской кампании США может вырастиМеждународная панорама 20 сентября, 6:37
Лавров встретится с главой МИД Сирии Муаллемом на полях Генассамблеи ООНПолитика 20 сентября, 6:10
Конвой в Сирии подвергся авиаудару, а не артобстрелу, утверждают в СШАМеждународная панорама 20 сентября, 6:08
Сирийская армия отразила наступление боевиков в АлеппоПолитика 20 сентября, 6:05
Кубок мира по хоккею 2016 года. Расписание матчей и турнирные таблицыСпорт 20 сентября, 6:00
Сборная России обыграла команду Северной Америки в матче Кубка мираСпорт 20 сентября, 5:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Контр-адмирал Сергей Пинчук назначен указом президента Российской Федерации на должность командующего Каспийской флотилией (КФл). Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
"Бывший командующий КФл контр-адмирал Игорь Осипов переведен к новому месту службы на Тихоокеанский флот", - отмечается в сообщении.
Контр-адмирал Пинчук Сергей Михайлович родился 26 июля 1971 года, в городе Севастополь. Офицерскую службу начал на Балтийском флоте в должности командира зенитно-ракетной батареи ракетно-артиллерийской боевой части эскадренного миноносца.
В 2004 году после окончания Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова продолжил службу на Балтийском флоте в должностях командира эскадренного миноносца, командира бригады надводных кораблей и начальника штаба - первого заместителя командира Ленинградской военно-морской базы.
В 2011 году был назначен на должность командира Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.
В 2016 году после окончания Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ назначен командующим Каспийской флотилией.