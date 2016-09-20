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Контр-адмирал Пинчук назначен на должность командующего Каспийской флотилией

Армия и ОПК
20 сентября, 7:54 UTC+3
Бывший командующий КФл контр-адмирал Игорь Осипов переведен к новому месту службы на Тихоокеанский флот
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Контр-адмирал Сергей Пинчук назначен указом президента Российской Федерации на должность командующего Каспийской флотилией (КФл). Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"Бывший командующий КФл контр-адмирал Игорь Осипов переведен к новому месту службы на Тихоокеанский флот", - отмечается в сообщении.

Контр-адмирал Пинчук Сергей Михайлович родился 26 июля 1971 года, в городе Севастополь. Офицерскую службу начал на Балтийском флоте в должности командира зенитно-ракетной батареи ракетно-артиллерийской боевой части эскадренного миноносца.

В 2004 году после окончания Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова продолжил службу на Балтийском флоте в должностях командира эскадренного миноносца, командира бригады надводных кораблей и начальника штаба - первого заместителя командира Ленинградской военно-морской базы.

В 2011 году был назначен на должность командира Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

В 2016 году после окончания Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ назначен командующим Каспийской флотилией.

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