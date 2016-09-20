Около четырех тысяч военнослужащих российской базы задействованы в учениях в Южной Осетии

Сингапурский повар продает секрет своего соуса для курицы с рисом за $1,4 млнОбщество 20 сентября, 9:52
На Джима Керри подали в суд за причастность к смерти бывшей девушкиПроисшествия 20 сентября, 9:50
ЦИК Узбекистана принял документы по кандидатам на пост президента еще от двух партийМеждународная панорама 20 сентября, 9:29
Медведь ранил охотника в поселке на севере Красноярского краяСибирь 20 сентября, 9:28
Президент Киргизии взял отпуск для прохождения медобследованияМеждународная панорама 20 сентября, 9:16
СМИ: Минфин РФ предлагает в 2017 г. повысить НДПИ на газ для независимых производителейЭкономика и бизнес 20 сентября, 9:05
Столичные парконы оснастят видеорегистраторамиОбщество 20 сентября, 9:02
Глава "Альпари Голд": инвесторы в РФ начинают осознавать преимущества инвестиционных монетНовости партнеров 20 сентября, 9:00
СМИ: совладелец группы ПИК Гордеев покупает "Мортон"Экономика и бизнес 20 сентября, 8:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Четыре тысячи военнослужащих российской базы и тысяча единиц техники задействованы в начавшихся в Южной Осетии учениях, сообщила во вторник пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
"В Южной Осетии началось командно-штабное учение на местности с военнослужащими российской военной базы Южного военного округа. Личный состав гвардейской базы сегодня был поднят по тревоге и приступил к совершению марша в район боевого предназначения. В ходе выдвижения к месту учения военнослужащие отработают действия подразделений при налете авиации условного противника, преодоление зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основной целью учений является совершенствование практических навыков командиров и штабов военной базы по управлению подразделениями при ведении обороны в условиях горно-лесистой и равнинной местности с использованием перспективных автоматизированных систем управления и новых образцов вооружения.
"На учениях задействованы новейшие унифицированные командно-штабные машины, предназначенные для обеспечения связи и управления подразделениями в ходе боя. Современное программно-техническое оснащение командно-штабных машин позволяет решать в автоматизированном режиме целый комплекс задач, включая прием, обработку и отображение сигналов боевого управления", - сообщили в пресс-службе ЮВО.
Учения продлятся до 24 сентября.