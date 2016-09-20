Около четырех тысяч военнослужащих российской базы задействованы в учениях в Южной Осетии

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Четыре тысячи военнослужащих российской базы и тысяча единиц техники задействованы в начавшихся в Южной Осетии учениях, сообщила во вторник пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"В Южной Осетии началось командно-штабное учение на местности с военнослужащими российской военной базы Южного военного округа. Личный состав гвардейской базы сегодня был поднят по тревоге и приступил к совершению марша в район боевого предназначения. В ходе выдвижения к месту учения военнослужащие отработают действия подразделений при налете авиации условного противника, преодоление зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной целью учений является совершенствование практических навыков командиров и штабов военной базы по управлению подразделениями при ведении обороны в условиях горно-лесистой и равнинной местности с использованием перспективных автоматизированных систем управления и новых образцов вооружения.

"На учениях задействованы новейшие унифицированные командно-штабные машины, предназначенные для обеспечения связи и управления подразделениями в ходе боя. Современное программно-техническое оснащение командно-штабных машин позволяет решать в автоматизированном режиме целый комплекс задач, включая прием, обработку и отображение сигналов боевого управления", - сообщили в пресс-службе ЮВО.

Учения продлятся до 24 сентября.