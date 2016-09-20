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Корабли Каспийской флотилии провели учение с боевыми расчетами загоризонтной РЛС

Армия и ОПК
20 сентября, 8:31 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 20, сентября. /ТАСС
Учения были проведены для отработки взаимодействия РЛС "Подсолнух" с пунктами управления кораблей при обнаружении надводных и воздушных целей
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МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", а также малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" вместе с боевыми расчетами постов радиотехнической службы провели совместные учения по обнаружению надводных и воздушных целей с последующей выдачей целеуказаний кораблям на применение ракетного и артиллерийского вооружения. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Южного военного округа.

"Учения были спланированы и проведены для отработки вопросов взаимодействия радиолокационной станции (РЛС) "Подсолнух" с пунктами управления кораблей при обнаружении надводных и воздушных целей с дальнейшей выдачей данных об обстановке и целеуказаний на применение оружия", - говорится в сообщении ведомства.

Главной особенностью РЛС "Подсолнух" является ее способность обнаруживать морские надводные и воздушные объекты на разных высотах, как в пределах прямой видимости, так и за линией горизонта, отметили в Южном военном округе.

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