Армейская авиация поднята по тревоге в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Авиабаза армейской авиации Западного военного округа (ЗВО), дислоцированная в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, приведена в высшие степени боевой готовности в ходе летно-тактического учения. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
"Экипажи вертолетов Ми-8, Ми-24 и Ми-35 в течение четырех дней будут выполнять летные тактические задания как одиночно, так и в составе звеньев, произведут боевые пуски неуправляемых авиационных ракет, выполнят стрельбы из пушек и пулеметов по различным целям на специализированном полигоне", - сказал он.
Летчикам предстоит совершать около 30 вылетов в сутки. К учению привлечен весь летный и инженерно-технический состав авиабазы. Завершатся учения в конце текущей недели.