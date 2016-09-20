Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Армейская авиация поднята по тревоге в Санкт-Петербурге

Армия и ОПК
20 сентября, 9:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Экипажи вертолетов Ми-8, Ми-24 и Ми-35 в течение четырех дней будут выполнять летные тактические задания как одиночно, так и в составе звеньев, произведут боевые пуски неуправляемых авиационных ракет
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Авиабаза армейской авиации Западного военного округа (ЗВО), дислоцированная в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, приведена в высшие степени боевой готовности в ходе летно-тактического учения. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Экипажи вертолетов Ми-8, Ми-24 и Ми-35 в течение четырех дней будут выполнять летные тактические задания как одиночно, так и в составе звеньев, произведут боевые пуски неуправляемых авиационных ракет, выполнят стрельбы из пушек и пулеметов по различным целям на специализированном полигоне", - сказал он.

Летчикам предстоит совершать около 30 вылетов в сутки. К учению привлечен весь летный и инженерно-технический состав авиабазы. Завершатся учения в конце текущей недели.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Опубликованы фото и видео испытаний пушки новейшего истребителя Т-50
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Жители Забайкалья пытались продать ЦРУ выдуманные военные тайны
2
США намерены пересмотреть перспективы сотрудничества с РФ по Сирии
3
Конвой в Сирии подвергся авиаудару, а не артобстрелу, утверждают в США
4
Сборная России обыграла команду Северной Америки в матче Кубка мира
5
Армейская авиация поднята по тревоге в Санкт-Петербурге
6
Медведь ранил охотника в поселке на севере Красноярского края
7
Замгенсека ООН сообщил о множестве жертв в результате обстрела конвоя в Сирии
Темы дня
Реклама