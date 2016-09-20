Следующие учения ШОС "Мирная миссия" пройдут в России в 2018 году

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ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 20 сентября. /ТАСС/. Следующие учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия" пройдут в 2018 году в России, сообщил во вторник журналистам заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Истраков.
"В ходе совещания начальников Генеральных штабов стран Шанхайской организации сотрудничества было решено, что следующее совещание, а также учения "Мирная миссия" состоятся в 2018 году в Российской Федерации", - сказал Истраков.
На совещании, по словам генерала, рассматривалась работа Региональной антитеррористической структуры ШОС, обсуждались военно-политическая обстановка в регионе и меры по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом. Участники отметили необходимость консолидации усилий оборонных ведомств в совместном противодействии угрозам безопасности, добавил заместитель начальника российского Генштаба.
Учения "Мирная миссия - 2016" проходят в Киргизии с 15 по 21 сентября. В маневрах принимают участие контингенты из Казахстана, Китая, Киргизии, России и Таджикистана.