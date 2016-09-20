Командовавший войсками в Сирии генерал Дворников возглавил ЮВО

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Генерал-полковник Александр Дворников, ранее командовавший российскими войсками в Сирии, назначен командующим войсками Южного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе округа.
"Указом президента Российской Федерации на должность командующего войсками Южного военного округа назначен генерал-полковник Александр Дворников", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Дворников уже совершил поездки в соединения и воинские части в Крыму, Абхазии, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, а также на Северном Кавказе. Он также провел ряд рабочих встреч с руководителями регионов.
Генерал исполнял обязанности командующего войсками округа с 1 июля. Он сменил генерал-полковника Александра Галкина, который занимал должность командующего с декабря 2010 года.
Дворников командовал группировкой Вооруженных сил России в Сирии с сентября 2015 года, до этого он занимал пост начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Центрального военного округа.