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Отряд кораблей Северного флота пройдет море Лаптевых в сопровождении атомного ледокола

Армия и ОПК
20 сентября, 13:41 UTC+3 ¶ МУРМАНСК МУРМАНСК 20, сентября. /ТАСС
Ледовую разведку будут проводить палубные вертолеты Ка-27, базирующиеся на борту корабля "Вице-адмирал Кулаков"
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Противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"

Противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"

© Лев Федосеев/ТАСС

МУРМАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" направился в море Лаптевых, где его будет сопровождать атомный ледокол "50 лет Победы". Об этом сообщили в пресс- службе флота.

Отряд покинул залив Стахановцев Арктики у побережья архипелага Новосибирские острова 20 сентября.

"Часть маршрута в акватории моря Лаптевых морякам-североморцам предстоит преодолеть в сложной ледовой обстановке в сопровождении атомохода", - рассказали в пресс-службе.

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Ледовую разведку будут проводить палубные вертолеты Ка-27, базирующиеся на борту корабля "Вице-адмирал Кулаков". Мониторинг ледовой обстановки в море Лаптевых также обеспечат дальние противолодочные самолеты Ту-142 армии ВВС и ПВО флота.

Ранее отряд доставил различные грузы, топливо и продовольствие для тактической группы Северного флота, базирующейся на острове Котельный. Также экипаж "Вице-адмирала Кулакова" совместно с тактической группой флота провел учения по защите островной зоны и морского побережья России с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб. Моряки также отработали взаимодействие с ледокольным сторожевым кораблем Тихоокеанского флота "Иван Сусанин" и провели учения по оказанию помощи экипажам судов в районах трассы Северного морского пути.

Арктический поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 30 августа. За время похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 2300 морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей, а также в порту Диксон (Красноярский край).

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