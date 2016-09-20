Самолет с шасси на воздушной подушке покажут на выставке "Гидроавиасалон" в Геленджике

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Институт имени Жуковского" впервые примет участие в выставке "Гидроавиасалон-2016", где представит модели перспективных самолетов и двигателей. Об этом сообщает пресс-служба центра, в который входят ведущие научно-исследовательские предприятия страны.

Выставка "Гидроавиасалон-2016" пройдет с 22 по 25 сентября в Геленджике.

"Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) представит на стенде летающую радиоуправляемую модель самолета с шасси на воздушной подушке, которая позволит проводить проверки разработанных технических решений и получать достоверную информацию о влиянии различных факторов на взлетно-посадочные и летно-технические характеристики", - сообщили в пресс-службе центра.

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ), в свою очередь, покажет на выставке модель турбовинтовентиляторного двигателя. По расчетам специалистов, его удельный расход топлива будет на 25-30% ниже, чем у современных турбореактивных двухконтурных двигателей.

Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА) представит на статической экспозиции самолет ТВС-2ДТ, который является демонстратором технологий легких многоцелевых самолетов на девять пассажиров.

"Эта летающая лаборатория с крылом и хвостовым оперением из полимер-композитных материалов изготовлена в рамках работ по созданию научно-технического задела для разработки следующего поколения воздушных судов для региональных и местных перевозок. ТВС-2ДТ примет участие в летной программе выставки", - отметили в НИЦ.