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Северный флот начал масштабные учения с участием боевых кораблей, подлодок и авиации

Армия и ОПК
20 сентября, 12:51 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 20, сентября. /ТАСС
Маневры с отработкой практических эпизодов в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море продлятся до конца недели
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© Лев Федосеев/ТАСС, архив

МУРМАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Масштабные учения разнородных сил начались на Северном флоте, сообщили в пресс-службе флота.

"На различных этапах учений планируется задействовать 12 боевых кораблей, атомные и дизельные подводные лодки, около 10 судов обеспечения. В рамках эпизодов учений морская авиация Северного флота планирует осуществить около 20 вылетов пятью различными типами летательных аппаратов", - сообщила на флоте.

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В них также будут задействованы береговые ракетно-артиллерийские подразделения, авиация армии ВВС и ПВО Северного флота и силы материально-технического обеспечения.

В ходе маневров планируется оценить практические навыки офицеров штабов в управлении силами, отработать ряд нормативов и выполнить боевые упражнения с фактическим применением оружия в составе группировок разнородных сил.

В настоящее время стартовал подготовительный этап учения. В ходе него соединения флота отрабатывают приведение в повышенные степени боевой готовности, а также готовят штабы и силы к выполнению задач в рамках учения. В рамках отработки нормативов по выводу сил из-под удара места якорных стоянок в Кольском заливе заняли тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков".

Ожидается, что учение с отработкой практических эпизодов в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море продлится до конца недели.

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