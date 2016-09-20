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Морское взаимодействие России и Китая: видео лучших моментов учений

Армия и ОПК
20 сентября, 14:33 UTC+3
В них участвовали 20 кораблей, свыше 20 единиц авиатехники, более 250 морпехов и 15 единиц боевой техники
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© ТАСС/Ruptly

ЧЖАНЬЦЗЯН /Китай/, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. В Южно-Китайском море завершились совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие – 2016". С обеих сторон в них были задействованы две подводные лодки, до 20 надводных кораблей, более 20 самолетов и вертолетов, свыше 250 морских пехотинцев, 12 бронетранспортеров и броневых амфибий.

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Как заявил на церемонии закрытия учений замглавкома ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков, военные двух стран продемонстрировали высокий уровень оперативной совместимости сил Военно-морского флота России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

"Была проведена проверка сил и штабов, привлекаемых к учению, организованы состязания по видам профессиональной подготовки между военнослужащими Тихоокеанского флота и ВМС НОАК. Во время учения впервые в Южно-Китайском море отработаны совместные действия смешанных тактических групп кораблей Тихоокеанского флота и ВМС НОАК по различным эпизодам в соответствии с утвержденным планом практических действий кораблей и воздушно-морского десанта", - сказал он.

"В период проведения учения выполнено более 30 стрельб с фактическим применением различных видов практического оружия, осуществлена высадка на берег 250 человек морской пехоты Тихоокеанского флота и ВМС НОАК", - добавил вице-адмирал.

Укрепление взаимодоверия и взаимопонимания

"Проведенное впервые в акватории северной части Южно-Китайского моря у побережья провинции Гуандун учение показало высокий уровень взаимопонимания между моряками двух флотов, а также продемонстрировало качественно новый уровень оперативной совместимости надводных сил, морской авиации Тихоокеанского флота и ВМС НОАК. Военные моряки показали способность быть на шаг впереди угроз, которые возникают в Мировом океане", - сказал Федотенков.

ТАСС/Ruptly

Он также подчеркнул, что "ежегодные учения "Морское взаимодействие" с момента их учреждения никогда не были направлены против третьих стран, ставили перед собой цель укрепления взаимодоверия и взаимопонимания между флотами в интересах мирного использования Мирового океана".

Такой же точки зрения придерживается и заместитель командующего ВМС НОАК вице-адмирал Ван Хай. "На оперативном и тактическом уровне был проведен глубокий анализ и обмен информацией, офицеры и матросы ВМФ РФ и ВМС НОАК на всех направлениях получили великолепную возможность для повышения своих военных навыков", - заявил он.

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"На этом учении наши моряки, выполняя задачи плечом к плечу, вновь достигли успеха. И хотя время, отведенное на учение, было коротким, нами были продемонстрированы большие результаты. Мы углубили наше сотрудничество, укрепили дружбу, повысили возможности флотов, усилили отношения стратегического сотрудничества между нашими странами и способствовали тому, что ВМФ РФ и ВМС НОАК оставили исключительно глубокое и позитивное впечатление", - сказал Ван Хай.

Участники учения

Для участия в маневрах в КНР прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей (БПК) "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", большого десантного корабля "Пересвет", морского буксира "Алатау" и танкера "Печенга". Командир отряда - командующий Приморской флотилией Тихоокеанского флота контр-адмирал Вадим Кулить.

ТАСС/Ruptly

Активная фаза учения прошла в период с 15 по 19 сентября. В акватории северной части Южно-Китайского моря стороны отработали совместные действия по обороне кораблей на якорной стоянке, действия по поиску, спасению и конвоированию судов, освобождению захваченного судна, обнаружению и опознаванию целей совместной ПВО.

Во время учения были нанесены совместные артиллерийские удары по морским целям. На заключительном этапе осуществлена высадка воздушного и морского десанта на необорудованное побережье в провинции Гуандун (Южный Китай).

Тихоокеанский рубеж России: боевые корабли флота

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Российско-китайские отношения Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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