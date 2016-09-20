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"Калашников" за два года подписал контракты с 15 странами, с которыми не работал ранее

Армия и ОПК
20 сентября, 19:17 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 20, сентября. /ТАСС
Концерн традиционно сотрудничает со странами Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки
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Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ИЖЕВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") за два года подписал контракты на поставку охотничьего и спортивного оружия с 15 странами и нарастил поставки более чем в 10 раз, несмотря на санкции. Об этом во вторник сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в ходе визита на концерн "Калашников" в Ижевске.

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"За последние два года, отмечу, что это после введения санкций против концерна "Калашников", были подписаны новые контракты с 15 странами, с которыми ранее концерн не работал. Если посмотреть на структуру поставок компании и не учитывать страны, в которые мы не можем поставлять свою продукцию по геополитическим причинам, то с 2013 года мы увеличили объем поставок гражданской продукции в десять раз", - сказал Чемезов.

По его словам, концерн традиционно сотрудничает со странами Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

"За последние два года экспортный портфель у концерна "Калашников" вырос вчетверо, и сегодня составляет более 200 млн долларов", - отметил Чемезов.

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