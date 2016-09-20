Рогозин: Путин одобрил три кандидатуры гентехнологов ОПК

ИЖЕВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин одобрил три кандидатуры гентехнологов ОПК, остальные девять будут определены на следующем заседании ВПК. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин по итогам заседания Военно-промышленной комиссии в Ижевске.

"Это фактически завершение глубокой, кардинальной реформы всей оборонной науки, - сказал он. - Эти решения сегодня приняты, первые три руководителя технологических направлений сегодня одобрены президентом России".

Вице-премьер добавил, что остальные девять кандидатур будут утверждены на следующем заседании Военно-промышленной комиссии.

Одним из гентехнологов стал академик Геннадий Красников, генеральный директор НИИ "МЭ" и "Микрон", который специализируется на микроэлектронике двойного назначения. Соответствующими полномочиями был также наделен академик Евгений Каблов, возглавляющий Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ). "С учетом важности таких работ как СВЧ-техника (это тоже элемент электроники, который используется и в ракетно-космической технике, и в авиационной технике) речь идет о назначении Александра Борисова, который возглавляет в подмосковном Фрязино предприятие "Исток", - добавил Рогозин.

Вице-премьер охарактеризовал всех трех ученых как "серьезных людей", под которых будут созданы научно-технические советы по соответствующим направлениям. "Сегодня три человека утверждены, всего пока утверждено двенадцать направлений, - добавил зампредправительства. - В целом это будут такие крупные руководители, системные интеграторы". Он отметил, что ждет от них не только новых решений, но и систематизации всей фундаментальной и прикладной науки по этим направлениям. "Чтобы добиться прорыва, чтобы мы не отставали, не проспали в очередной раз технический прогресс", - заключил он.