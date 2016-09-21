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Глава МЧС будет наблюдать в Астрахани за международными учениями "Каспий-2016"

Армия и ОПК
21 сентября, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Всего в учениях будут задействованы более 600 человек и порядка 100 единиц техники и специального оборудования
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Чрезвычайные ведомства России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана отработают совместные действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций на международных учениях "Каспий - 2016" в Астрахани. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, руководить учениями будет глава ведомства Владимир Пучков.

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"21 сентября в акватории Каспийского моря и в корпоративном учебном центре ООО "Лукойл" под руководством главы МЧС России Владимира Пучкова запланирована отработка совместных действий международной группировкой сил и средств по ликвидации ЧС природного и техногенного характера", - сказал представитель министерства.

Спасатели продемонстрируют свои умения по поиску и спасению людей, терпящих бедствие на море, оказанию первой помощи пострадавшим, их эвакуации с поверхности воды на борт спасательного судна с применением специальных спасательных технологий. "Также во время учений будут продемонстрированы тушение пожара на аварийном судне с применением авиационных технологий, локализация и ликвидации разлива нефти в открытом море, обследование состояния подводных объектов и сооружений, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации с привлечением водолазов", - рассказали в МЧС.

Учения продлятся до 22 сентября. Они завершатся международной конференцией на тему "Глобальные тенденции рисков и приоритеты международного сотрудничества". "Основной задачей конференции станет исследование различных аспектов проблем защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в акватории Каспийского моря, прибрежной зоне России и сопредельных территорий иностранных государств", - сообщили в МЧС.

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Всего в учениях будут задействованы более 600 человек и порядка 100 единиц техники и специального оборудования.

В сентябре 2014 года "на полях" саммита пятерки прикаспийских государств (России, Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркмении) было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Каспийском море. Оно предусматривает сотрудничество в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Каспии. Его цель - урегулировать вопросы, связанные с оперативным оказанием помощи в случае ЧС в Каспийском море и его прибрежных зонах. В рамках Соглашения и было принято решение провести учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием пятерки прикаспийских государств.

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