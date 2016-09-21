Источник в Минобороны РФ: новую мотострелковую дивизию сформируют под Ростовом к декабрю

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Новая 150-я мотострелковая дивизия в Ростовской области будет полностью сформирована к декабрю 2016 года, с октября она начнет получать вооружение и военную технику. Об этом сообщил ТАСС источник в Министерстве обороны России.
"Уже назначен командный состав ее частей и подразделений, идет их комплектование военнослужащими-контрактниками. В завершающей стадии находится возведение объектов инфраструктуры в военных городках. Уже в октябре соединение начнет получать современные образцы вооружения и техники", - сказал собеседник агентства.
"Никаких сомнений в том, что к 1 декабря дивизия будет полностью сформирована, нет ни у командования округа, ни у руководства Генштаба", - добавил он.
Источник уточнил, что на вооружение дивизии будут поступать модернизированные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".
Собеседник агентства напомнил, что в состав нового соединения войдут три мотострелковых, танковый и зенитный ракетный полки, а также полк самоходной артиллерии. Численность дивизии составит около 10 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что развертываемое в Ростовской области соединение назовут в честь 150-й стрелковой дивизии, бравшей в 1945 году Рейхстаг. Соединение получит номер, почетное наименование и боевую награду своей прославленной предшественницы и станет 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова второй степени мотострелковой дивизией.
Источник: дивизии 1-й танковой и 20-й армий на западе России будут иметь по шесть полков