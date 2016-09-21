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Новый российский вертолет - постановщик помех "Рычаг- АВМ" вышел на госиспытания

Армия и ОПК
21 сентября, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
У новой модификации увеличено количество одновременно подавляемых радиоэлектронных систем, также увеличена дальность разведки и подавления
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Новый вертолет радиоэлектронной борьбы, оснащенный станцией активных помех "Рычаг-АВМ", вышел на государственные испытания, сообщил в среду ТАСС помощник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") Владимир Михеев.

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"Комплекс вышел на государственные испытания в этом году. Я так думаю, что до конца года основные этапы госиспытаний он пройдет. Но здесь хитрость в том, что госиспытания проводят военные, соответственно, объемы и сроки также определяет военное ведомство. Мы, в свою очередь, выполнили техническое задание, поставили для испытаний вертолет, они его перегонят на полигон и будут испытывать", - сказал Михеев.

Он предположил, что испытания продлятся несколько месяцев. "Методики испытаний будут достаточно сложными, потому что многие характеристики этого вертолета просто уникальны", - отметил собеседник агентства.

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По словам Михеева, эффективность нового вертолета - постановщика помех по сравнению с предыдущей модификацией вырастет в разы. "В частотный диапазон нового изделия попали не только системы управления вооружением, но и большое количество систем управления войсками, систем связи, навигации, радиолокации, всевозможных систем передачи данных, позиционирования на поле боя", - пояснил представитель КРЭТ.

Михеев уточнил, что у новой модификации увеличено количество одновременно подавляемых радиоэлектронных систем, при этом не только расширена номенклатура, но также увеличена дальность разведки и подавления, значительно повысится и эффективность подавления. В качестве носителя будет использован вертолет Ми-8АМТШ, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ в 2016 году получит десять вертолетов радиоэлектронной борьбы, оснащенных станцией активных помех "Рычаг-АВ". Еще восемь таких машин военным поставили в 2015 году. Как утверждают в концерне, станция "Рычаг-АВ" может полностью "ослепить" противника в радиусе нескольких сотен километров и способна подавлять сразу несколько целей. При этом в системе есть база данных о разных видах угроз для прикрываемых объектов, что позволяет определять тип цели и подбирать наиболее эффективные помехи.

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