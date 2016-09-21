Более 10 машин и комплексов РЭБ поступили в 1-ю танковую армию

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Дислоцированная в Подмосковье 1-я гвардейская танковая армия в рамках гособоронзаказа 2016 года получила более десяти комплексов радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" и машин "Ртуть- БМ". Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов.
"Комплексы и машины радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" и "Ртуть-БМ" поступили на вооружение соединений и воинских частей 1-й гвардейской танковой армии", - сказал он.
Комплекс "Борисоглебск-2", состоящий из нескольких машин, предназначен для подавления спутниковой связи и радионавигационных систем противника.
Машина "Ртуть-БМ" призвана противодействовать управляемому оружию и боеприпасам, оборудованным радиовзрывателями. Она позволяет защищать личный состав и технику, прикрывать районы сосредоточения войск, отдельные стационарные и подвижные объекты.