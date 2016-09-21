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Корабли Северного и Тихоокеанского флотов провели совместные учения в Арктике

Армия и ОПК
21 сентября, 13:09 UTC+3
Совместно были выполнены задачи организации противовоздушной и противокорабельной обороны отряда боевых кораблей с выполнением боевых упражнений
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© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Корабли Северного и Тихоокеанского флотов провели совместные учения с ракетными и артиллерийскими стрельбами в районе Новосибирских островов в Арктике, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.

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© ИТАР-ТАСС/Лев Федосеев

Северный рубеж России: боевые корабли флота

"Совместно выполнены задачи организации противовоздушной и противокорабельной обороны отряда боевых кораблей с выполнением боевых упражнений - ракетных и артиллерийских стрельб бортовыми комплексами вооружений", - уточнил начальник управления боевой подготовки ВМФ Виктор Кочемазов, чьи слова приводятся в сообщении ведомства.

Кроме того, в рамках учений военные отработали организацию защиты кораблей от подводных диверсантов на незащищенном рейде и освободили условно захваченное судно. "В ходе этого эпизода личный состав отдельного мотострелкового соединения Северного флота осуществил высадку на ледокольное судно Тихоокеанского флота "Иван Сусанин" десантно-штурмовым способом при огневой поддержке корабельного палубного вертолета Ка-27", - добавил Кочемазов.

Арктический поход отряда кораблей и судов Северного флота начался 30 августа. Он стал уже пятым за последние несколько лет.

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