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Шойгу: "Адмирал Кузнецов" отправится в восточную часть Средиземного моря

Армия и ОПК
21 сентября, 15:58 дата обновления: 21 сентября, 16:09 UTC+3
Ранее военно-дипломатический источник сообщил, что палубная авиация корабля будет участвовать в нанесении ударов по боевикам в Сирии
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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"

© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" войдет в состав группировки российских кораблей в восточной части Средиземного моря, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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"В настоящее время в российскую корабельную группировку в восточной части Средиземноморья входит не менее шести боевых кораблей и трех-четырех судов обеспечения из состава всех флотов. Для наращивания боевых возможностей в группировке планируем включить в ее состав корабельную авианосную группу с крейсером "Адмирал Кузнецов", - сказал министр на заседании коллегии военного ведомства.

Силы ВМФ России вновь постоянно присутствуют в восточной части Средиземного моря с 2013 года, напомнил Шойгу.

Он также сообщил, что на коллегии ведомства планируется рассмотреть ход строительства кораблей дальней морской зоны, которые являются носителями высокоточного оружия большой дальности, и завершение испытаний головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков".

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Ранее о планах военных направить авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в Средиземное море сообщил ТАСС военно-дипломатический источник. По его словам, палубная авиация корабля будет участвовать в нанесении ударов по боевикам в Сирии. Заместитель главкома ВМФ России Виктор Бурсук подтвердил ТАСС, что "Адмирал Кузнецов" отправится в поход, который продлится не менее трех месяцев, однако не уточнил, где именно будет находиться авианесущий крейсер.

Летом корабль прошел восстановление технической готовности, после чего приступил к испытаниям обновленной авиагруппы, в состав которой вошли новые палубные истребители МиГ-29К/КУБ и вертолеты Ка-52К.

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