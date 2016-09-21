Шойгу: современные ракетные комплексы ВС повышают боевую мощь соединений в два-четыре раза

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Выпускаемые оборонными предприятиями России современные ракетные комплексы позволяют повысить боевую мощь ракетных соединений российской армии в два-четыре раза. Об этом заявил на заседании коллегии военного ведомства министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В настоящее время предприятия военно-промышленного комплекса поставляют в войска современные ракетные и береговые ракетные комплексы - носители высокоточного оружия большой дальности, которые позволяют повысить боевую мощь ракетных соединений в два-четыре раза", - сказал министр, говоря об оснащении ракетных соединений Восточного военного округа новыми образцами вооружения, военной и специальной техники, а также строительства объектов инфраструктуры для их размещения.

"Поставка вооружения должна быть синхронизирована с комплектованием соединений личным составом, его переобучением на новые образцы техники и строительством необходимой инфраструктуры", - отметил Шойгу.