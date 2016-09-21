Шойгу: задействованные в учениях "Кавказ-2016" войска показали высокую эффективность

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Созданные в ходе учений "Кавказ-2016" межвидовые группировки продемонстрировали высокую эффективность при обеспечении военной безопасности на юго-западе России, заявил, подводя их итоги, глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Хочу отметить, что в целом поставленные задачи выполнены. Созданные межвидовые группировки показали высокую эффективность при обеспечении военной безопасности Российской Федерации на юго-западе нашей страны", - сказал Шойгу.
По его словам, при проведении учений особое внимание уделялось созданию условий, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Для этого на войска округа оказывалось постоянное интенсивное воздействие сил условного противника с учетом особенностей современной тактики действий.
"Маневренные и разведывательно-поисковые действия по блокированию и уничтожению бандформирований отрабатывались общевойсковыми подразделениями в тесном взаимодействии с самолетами ударной авиации", - отметил министр. При этом огневое поражение боевиков осуществлялось массированным применением всех видов вооружения и военной техники, в том числе с использованием современных комплексов высокоточного оружия большой дальности наземного и морского базирования.
Он подчеркнул, что полученный опыт необходимо использовать при подготовке войск к ведению боевых действий в локальных войнах и вооруженных конфликтах, при этом необходимо учитывать характер современных угроз, в том числе исходящих от международных террористических организаций.
Учения "Кавказ-2016" прошли на юге России с 5 по 10 сентября. Как сообщалось ранее, в общей сложности в них задействовали более 120 тыс. человек, при этом одновременно в учениях в южных регионах страны участвовали только 12,5 тыс. Различные этапы маневров прошли на 14 полигонах, а также в Черном и Каспийском морях. Самыми масштабными стали морские эпизоды, а также учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области и на полигоне Опук в Крыму.