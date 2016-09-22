Масштабные учения ВКС начались в Забайкальском крае

ЧИТА, 22 сентября. /ТАСС/. В Забайкальском крае стартовало масштабное летно-тактическое учение (ЛТУ) с привлечением истребительной и бомбардировочной авиации Восточного военного округа. Об этом сообщил ТАСС врио начальника пресс-службы ВВО подполковник Вадим Астафьев.

"В ходе ЛТУ отработана передислокация авиационных подразделений округа, дислоцированных в Хабаровском крае, на аэродромы в Забайкалье. Бомбардировщики Су-24М2, истребители Су-30СМ, Су-35 выполнили перелет на расстояние около 2 тысяч километров в район проведения учения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задействованные в учениях силы ВКС выполнили ряд практических задач. Так, экипажи бомбардировщиков Су-24М2 выполнили бомбометания по учебным целям на специализированном полигоне в Бурятии. Пилоты истребителей Су-35 и Су-30СМ в свою очередь отработают элементы воздушного боя на различных высотах, в частности, предусмотрены летно-тактические задания в составе пар и звеньев.