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Подразделения вооруженных сил Индии прибыли в Россию для участия в учениях "Индра-2016"

Армия и ОПК
22 сентября, 6:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС
От Индии в учениях принимают участие подразделения из состава мотострелкового батальона общей численностью 250 человек
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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Индии прибыли на полигон Восточного военного округа "Сергеевский", расположенный в Приморском крае, для участия в совместном российско-индийском учении "Индра-2016". Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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"В международном аэропорту города Владивостока они (принимающие участие в учениях индийские военнослужащие - прим. ТАСС) закончили прохождение таможенных процедур и передислоцировались на полигон "Сергеевский", где на время учения развернут полевой лагерь", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, от Индии в учениях принимают участие подразделения из состава мотострелкового батальона общей численностью 250 человек.

Всего к маневрам привлечено до 500 военнослужащих с обеих сторон и до 50 единиц вооружения и военной техники, отряд беспилотных летательных аппаратов, а также штурмовая и армейская авиация Восточного военного округа, уточнил представитель пресс-службы Восточного военного округа.

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