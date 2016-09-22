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Российские летчики выполнили более 100 вылетов на учении "Мирная миссия - 2016" в Киргизии

Армия и ОПК
22 сентября, 7:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, сентября. /ТАСС
Всего в практических действиях в "Мирной миссии" задействовали около 30 российских самолетов и вертолетов
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Штурмовики Су-25 СМ

Штурмовики Су-25 СМ

© ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Российские военные летчики выполнили более 100 вылетов в ходе совместного учения с контингентами государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2016" в Киргизии. Об этом в четверг журналистам сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

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"Штурмовики Су-25СМ, самолеты-разведчики Су-24МР и фронтовые бомбардировщики Су-24М взлетали с российской авиабазы Кант (Киргизия), ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые Ми-8АМТШ "Терминатор" базировались на аэродроме Чолпон-Ата. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполняли учебно-боевые задачи, взлетая с новосибирской авиабазы Толмачево", - сказал Рощупкин.

На завершающем этапе учения была задействована пара стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. "Они, взлетев с аэродрома Энгельс в Саратовской области, на высоте 900 м прошли над районом проведения "Мирной миссии" в Киргизии и отработали обмен данными с пунктами управления Центрального военного округа, развернутыми на побережье Иссык-Куля. "Стратеги" с одной дозаправкой в воздухе преодолели в общей сложности более 8 тыс. км в воздушном пространстве России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана", - отметил Рощупкин.

Всего в практических действиях в "Мирной миссии", активная фаза которой проходила с 15 по 21 сентября, задействовали около 30 российских самолетов и вертолетов. "Авиация выполняла разведку местности, огневое поражение выявленных целей, сопровождение колонн, перевозку материальных запасов, высадку тактических десантов и эвакуацию "раненых". Самолеты оперативно-тактической авиации провели в воздухе более 50 часов, вертолеты армейской авиации - более 60", - резюмировал полковник.

В "Мирной миссии - 2016" принимали участие военные Казахстана, Китая, Киргизии, России и Таджикистана.

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