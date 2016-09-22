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Воинские контингенты стран ШОС начали покидать район совместных учений в Киргизии

Армия и ОПК
22 сентября, 7:55 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
Первыми с полигона "Эдельвейс" начали движение военнослужащие КНР
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© ИТАР-ТАСС/Валерий Бушухин, архив

БИШКЕК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Воинские подразделения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начали покидать район совместных учений "Мирная миссия-2016", которые проходили на территории Киргизии. Об этом сообщил Генеральный штаб киргизских Вооруженных сил.

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"Первыми с полигона "Эдельвейс" начали движение военнослужащие КНР, им предстоит самый дальний путь. Киргизию они покинут через пункт пропуска", - говорится в сообщении. По данным Генштаба, следом за китайским контингентом с полигона начали уезжать киргизские военнослужащие.

"Подразделения Казахстана совершат марш по маршруту Балыкчы - Кант (около 150 км) и пересекут границу в пункте пропуска "Ак-Тилек", - указывается в документе. Российские военные и техника вернутся в места постоянной дислокации через расположенную в городе Кант Чуйской области Киргизии авиабазу РФ.

Как отмечает Генштаб, все участники "Мирной миссии-2016" отметили высокий уровень организации учений. "Мы наяву почувствовали, что мы не только братья по оружию, но и братья по духу, менталитету, по отношению к себе", - приводит ведомство слова командующего таджикским контингентом Джахонгира Назаралиева.

Совместные антитеррористические учения стран ШОС проводились с 15 по 21 сентября на расположенном в горной местности Иссык-Кульской области Киргизии полигоне "Эдельвейс". В общей сложности, в них было задействовано около 2 тыс. военнослужащих и 300 единиц военной техники, в том числе около 40 боевых вертолетов и самолетов. Численность принимавшей участие в "Мирной миссии-2016" российской группировки составляла около 500 человек. В ходе учений военнослужащие Казахстана, Киргизии, Китая, России и Таджикистана отрабатывали навыки совместных действий в горных условиях.

В состав ШОС входят Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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