Два артиллерийских дивизиона большой мощности сформируют в ЮВО до конца 2016 года

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Два самоходно- артиллерийских дивизиона большой мощности будут сформированы до конца текущего года в составе одного из артиллерийских соединений Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.
Отмечается, что один дивизион планируется оснастить 240-миллиметровыми самоходными минометами "Тюльпан", второй дивизион - 203-миллиметровыми самоходно-артиллерийскими установками 2С7М "Малка".
"Управление артиллерийскими подразделениями будет осуществляться с использованием модернизированных командирских машин управления 1В12М, в состав которых, наряду с оптическими приборами разведки, входят электронные приборы топографической привязки на базе системы глобального позиционирования "ГЛОНАСС", - отметили в пресс-службе.
240-миллиметровый миномет "Тюльпан" предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. САУ "Малка" принята на вооружение в минувшем году и является самой дальнобойной артиллерийской установкой в мире.