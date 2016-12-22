Шойгу: доля боеготовых пусковых установок в РВСН достигает 99%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Доля боеготовых пусковых установок в Ракетных войсках стратегического назначения достигает 99%, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства, в которой участвует президент Владимир Путин.

"Стратегические ядерные силы поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания. В Ракетных войсках стратегического назначения в боеготовом состоянии находится 99% пусковых установок, из них более 96% - в постоянной готовности к немедленному пуску (ракет)", - сказал Шойгу.

Шойгу добавил, что в этом году на боевое дежурство заступили четыре новых полка РВСН, оснащенные ракетными комплексами "Ярс".

Как сообщил ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения в 2016 году поставили на боевое дежурство 23 пусковые установки ракетного комплекса "Ярс" в стационарном и мобильном вариантах базирования.

Глава оборонного ведомства отметил, что три новых полка с современными ракетными комплексами пополнят ВС РФ в 2017 года.

"По стратегическим ядерным силам - поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения три ракетных полка, оснащенных современными ракетными комплексами", - сказал он.

В 2015 году на боевое дежурство заступили шесть полков, вооруженных комплексами "Ярс", в 2016-м - четыре.

В этом же году будет запущен спутник системы предупреждения о ракетном нападении.

Единая космическая система предупреждения о ракетном нападении должна прийти на смену космическому эшелону, основу которого составляли спутники системы "Око-1". Последний такой аппарат, согласно открытым данным, вышел из строя в 2014 году. Первый спутник Единой космической системы был выведен на орбиту в конце 2015 года.

В октябре 2015 года замглавы военного ведомства Юрий Борисов сообщил, что военные представительства приняли от промышленности в интересах Минобороны РФ два аппарата для Единой космической системы.

Поставка БПЛА

Министр отметил, что более 100 комплексов с беспилотными летательными аппаратами поставлены в войска РФ в этом году.

"Всего в ВС РФ в этом году поставлены 105 комплексов, включающих 260 беспилотных летательных аппаратов. Сформировано 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации. Всего на вооружении находится более 600 комплексов с 2000 беспилотных летательных аппаратов", - сказал Шойгу.

В прошлом году на итоговой коллегии министр отметил скачок в развитии беспилотной авиации: в 2011 году в российской армии было всего 180 беспилотников, к концу 2015-го их стало почти в десять раз больше - 1,72 тысячи.

При этом, по его словам, беспилотные аппараты продемонстрировали свою незаменимость в современном конфликте во время российской операции в Сирии.

Корабли и подлодки для ВМФ

ВМФ России в 2016 году пополнился 24 кораблями и судами обеспечения, в его состав вошли две подводные лодки.

"В состав ВМФ России введено 24 корабля и судна обеспечения и две многоцелевые подводные лодки. Оснащенность ВМФ современными образцами вооружения и военной техники доведена до 47%", - сказал он.

В прошлом году министр сообщал о планах передать военным морякам семь надводных кораблей и две подлодки. В состав флота вошли, в частности, подводные лодки проекта 636.3 "Великий Новгород" и "Колпино", фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", однотипный "Адмирал Макаров" уже прошел испытания на полигонах Северного флота.

Сирийский опыт

За время операции в Сирии, по словам Шойгу, более 160 образцов вооружения апробировано в ходе операции в Сирии.

СПЕЦПРОЕКТ Российская операция в Сирии: год спустя Какие цели преследовала Россия, каких результатов добилась и чем поразила международное сообщество — в материале ТАСС

"162 образца современного и модернизированного вооружения апробировано в ходе боевых действий в Сирии. Они показали высокую эффективность. В их числе - новейшие авиационные комплексы Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52. Тактические характеристики подтвердили высокоточные боеприпасы", - сказал он.

Закупка 10 образцов оружия приостановлена из-за недостатков, выявленных в Сирии.

"Выявлены недостатки, которые не проявляются в ходе полигонных испытаний, для их устранения приостановлена закупка 10 образцов вооружения", - сказал Шойгу.

Техника "крылатой пехоты"

Воздушно-десантные войска России получили в 2016 году почти 190 новых и модернизированных боевых машин.

"В ВДВ сформировано три разведывательных батальона и шесть танковых рот, по две роты радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов, поставлено 188 новых и модернизированных бронированных машин. Уровень оснащения ВДВ современными образцами вооружения составляет 47%", - сказал Шойгу.

Оснащение связью

Министр обороны также отметил, что оснащенность Вооруженных сил РФ современными средствами связи составляет 49%.

"В войска поставлено 22 тысячи современных средств связи, что на 6% больше, чем в 2015 году. В результате оснащенность Вооруженных сил современными средствами связи доведена до 49%", - сказал он.

Работа дальней авиации

Российская Дальняя авиация за год выполнила 17 патрульных полетов, в том числе над Атлантикой, Арктикой и Тихим океаном.

"Самолетами Дальней авиации выполнено 17 полетов на воздушное патрулирование в акваториях Норвежского, Северного, Черного, Японского и Желтого морей, в западную часть Тихого и северо-восточную часть Атлантического океанов, а также в арктическую зону", - сказал Шойгу.

ВКС также получат пять модернизированных стратегических бомбардировщиков в 2017 году.

Доля современных образцов

Оснащенность частей постоянной готовности Вооруженных сил РФ современными образцами военной техники и вооружения в 2016 году выросла до 58,3%.

"В результате выполнения гособоронзаказа рост поставок в войска нового вооружения и техники составил 5%. В итоге оснащенность частей постоянной готовности Вооруженных сил современными образцами выросла до 58,3%". - сказал он.

Кроме того, по словам министра обороны, поставки военной техники и вооружения в рамках гособоронзаказа за 2016 год выросли на 5%.

"В результате выполнения гособоронзаказа рост поставок в войска нового вооружения и техники составил 5%. В итоге, оснащенность частей постоянной готовности Вооруженных сил современными образцами выросла до 58,3%", - сказал он.

Также он отметил, что боевые возможности Вооруженных сил по итогам 2016 года выросли на 14%, что обеспечило поддержание обороноспособности страны на должном уровне.

В 2017 году ВС РФ получат более 900 танков и бронированных машин и 170 летательных аппаратов.

"Обеспечить поставку 905 танков и современных бронированных машин, принять в ВКС и авиацию ВМФ 170 новых и модернизированных летательных аппаратов. Перевооружить четыре зенитных ракетных полка на систему С-400. Ввести в боевой состав флота восемь надводных кораблей и девять боевых катеров, в береговые войска поставить четыре ракетных комплекса "Бал" и "Бастион". Обеспечить прием в эксплуатацию и постановку на боевое дежурство трех РЛС высокой заводской готовности в Енисейске, Орске и Барнауле", - перечислил Шойгу, говоря о планах Минобороны.

В 2015 году военные получили почти 250 летательных аппаратов, в планах на 2016 год было получение около 200 машин, в том числе девяти модернизированных стратегических бомбардировщиков. В 2016 году Минобороны перевооружило на зенитные ракетные системы С-400 пять полков, состав ВМФ России пополнили 24 корабля и судна, две подводные лодки. Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов сообщал, что Минобороны планирует ежегодно закупать около 200 самолетов и вертолетов, до 30 кораблей, судов и подводных лодок, а также до 600 единиц бронетанковой техники. Усиление группировки войск

Минобороны РФ в следующем году усилит группировки войск на западном, юго-западном и арктическом направлениях.

"Принять меры по усилению группировок войск на западном, юго-западном и арктическом стратегических направлениях, обеспечить своевременное размещение и неукоснительное исполнение заданий гособоронзаказа 2017 года", - сказал он, говоря о планах ведомства.

Аналогичные приоритеты были у Минобороны и в 2016 году - об этом говорил Шойгу на итоговой коллегии ведомства за 2015 год.

В уходящем году в Южном и Западном военных округах были сформированы три новые дивизии, а в Арктике продолжилось наращивание постоянной группировки войск.

Число контрактников

Количество военнослужащих по контракту на должностях солдат и сержантов в Вооруженных силах РФ в 2016 году увеличилось на 32 тысячи человек.

"С начала года количество военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях солдат и сержантов, увеличилось на 32 тысячи человек", - сказал Шойгу.

Он также отметил, что в настоящее время решается проблема численности военнослужащих, состоящих в распоряжении. По словам Шойгу, в 2016 году их количество составило 2 тыс. человек на все Вооруженные силы РФ, три года назад их было 49 тысяч, на их содержание уходило 32 млрд рублей ежегодно.