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Шойгу: операция ВКС России предотвратила распад Сирии

Армия и ОПК
22 декабря, 13:14 дата обновления: 22 декабря, 13:30 UTC+3
Всего от боевиков освобождено 12360 квадратных километров сирийской территории, 499 населенных пунктов
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© Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Распад Сирии был предотвращен благодаря операции Воздушно-космических сил (ВКС) России, оружие в ближневосточной стране сложили уже 9 тысяч боевиков, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства, в которой участвует президент Владимир Путин.

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"Предотвращен распад сирийского государства, прервана цепь "цветных революций", тиражированных на Ближнем Востоке и в Африке, запущен процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон. К режиму прекращения огня уже присоединились 1074 населенных пункта с общим населением около 3 млн человек... 9 тысяч боевиков сложили оружие",- сказал министр.

В целом, отметил глава военного ведомства, в результате операции "нанесен существенный ущерб международным террористическим организациям в Сирии, остановлено их распространение в регионе, нарушены их финансовая подпитка, ресурсное обеспечение".

Министр сообщил, что всего от боевиков в Сирии освобождено 12,36 тыс. квадратных километров территории и 499 населенных пунктов. "С начала операции российская авиация совершила 18800 вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по инфраструктуре террористов. При этом ликвидировано 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1500 единиц военной техники террористов, 35 тыс. боевиков, в их числе 204 полевых командира", - рассказал глава военного ведомства.

Кроме того, по словам Шойгу, у бандформирований в Сирии было изъято 408 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных система залпового огня, 418 самодельных реактивных систем залпового огня, 410 минометов и более 28 тысяч единиц стрелкового оружия. 

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