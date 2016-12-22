Две полярные станции в Арктике получит Северный флот в этом году

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Военно-морской флот РФ получит в этом году две полярные станции на арктических островах, сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.
"Идет освоение арктической территории, мы принимаем в этом году две полярные станции: на острове Котельный и на острове Земля Александра (архипелаг Франца-Иосифа)", - сказал Евменов журналистам на расширенной коллегии Минобороны РФ.
Он отметил, что Северный флот выполнил все поставленные перед ним в этом году задачи. "Обеспечение и освоение Арктики, подготовка кораблей авианосной группы к дальнему походу в Средиземное море, подготовка наших боевых кораблей и подводных лодок к выполнению задач боевой службы", - перечислил эти задачи командующий.
В свою очередь, командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота Олег Голубев сообщил журналистам, что один из кораблей установил "своеобразный рекорд" по пребыванию в море. "Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" поставил своеобразный рекорд: в течение года находился в море 294 дня", - сказал Голубев.