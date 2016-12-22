Корабли ЧФ в 2016 году провели в море вдвое больше времени, чем ожидалось

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Корабли Черноморского флота в 2016 году провели в море в два раза больше времени, чем изначально планировалось. Об этом заявил командующий флотом Александр Витко.
"2016 год для Черноморского флота был очень напряженным, мы выполняли задачи в восточной части Средиземного моря, Черном и Азовском морях. Наплаванность кораблей в два раза выше, чем было запланировано", - сказал Витко.
Он напомнил, что в 2016 году фрегат "Адмирал Григорович" и малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Серпухов" наносили удары по боевикам в Сирии, при этом "ракеты "Калибр" показали свою эффективность".
Витко пообещал продолжить выполнять задачи в составе средиземноморской группировки.
Ранее фрегат "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь из Средиземного моря. В течение полутора месяцев корабль решал задачи в составе постоянного соединения ВМФ РФ.