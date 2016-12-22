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Путин в Минобороны осмотрел выставку передовых разработок военной техники

Армия и ОПК
22 декабря, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Одним из главных экспонатов стал защищенный автомобиль специального назначения, десантируемый парашютным способом
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с передовыми разработками военной техники во время осмотра выставки в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Глава государства прошел по экспозиции по завершении расширенного заседания коллегии Минобороны.

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Одним из главных экспонатов стал защищенный автомобиль специального назначения, десантируемый парашютным способом. Как рассказали президенту, такая техника предназначена для обеспечения ведения боевых действий десантно-штурмовыми подразделениями во всех условиях их боевого применения.

Кроме того, Путину представили многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", который применялся в ходе выполнения задач по разминированию местности и объектов на территории Чечни, Ингушетии и Сирии, а также самоходное артиллерийское орудие на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости.

Также на выставке были продемонстрированы различные виды стрелкового оружия для подразделений специального назначения.

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