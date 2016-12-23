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В Северодвинске заложат последнюю атомную субмарину в серии из восьми "Бореев"

Армия и ОПК
23 декабря, 0:08 UTC+3 СЕВЕРОДВИНСК СЕВЕРОДВИНСК 23, декабря. /ТАСС
Субмарина получит имя "Князь Пожарский" и станет пятым представителем усовершенствованного проекта "Борей-А"
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© ИТАР-ТАСС/Владимир Ларионов, архив

СЕВЕРОДВИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Восьмая атомная подводная лодка проекта 955 "Борей" будет заложена в пятницу на "Севмаше" в Северодвинске, субмарина получит имя "Князь Пожарский". Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

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"На ОАО "Севмаш" в Северодвинске состоится церемония закладки ракетного атомного подводного крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Пожарский" для Военно-морского флота России", - сообщили в российском военном ведомстве.

"Князь Пожарский" станет завершающим в серии из восьми "Бореев" и пятым представителем усовершенствованного проекта "Борей-А". Эти субмарины спроектированы ЦКБ "Рубин".

"При строительстве серии атомных подводных ракетоносцев проекта "Борей-А" учтены все технические требования главного командования ВМФ к стратегическим атомным подводным лодкам четвертого поколения, применяются новейшие технологии и последние достижения в области подводного кораблестроения", - отметили в Минобороны.

Три подлодки этого семейства уже переданы флоту. Каждая такая субмарина несет 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

По улучшенному проекту строится субмарина "Князь Владимир", заложенная в 2012 году. В 2014 году были заложены сразу две подлодки - "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов". В 2015-м заложили субмарину "Император Александр III".

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