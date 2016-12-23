Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Летчики Дальней авиации РФ в 2016 году провели в небе более 20 тыс. часов

Армия и ОПК
23 декабря, 0:26 дата обновления: 23 декабря, 0:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Как сообщил командующий Дальней авиацией генерал-майор Сергей Кобылаш, молодые летчики налетали более 160 часов на экипаж
Материал из 1 страницы
Ту-95МС

Ту-95МС

© ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Общий налет в соединениях Дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в 2016 году превысил 20 тыс. часов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"В этом году средний налет на экипаж составил более 120 часов, при этом молодые летчики налетали более 160 часов", - сообщил командующий Дальней авиацией генерал-майор Сергей Кобылаш.

Смотрите также
"Медведи" и "Белые лебеди": дальние "стратеги" России

В 2016 году экипажи выполнили план по налету и боевому применению на 100%, при этом общий налет в соединения и частях составил более 20 тысяч часов.

"На 2017 год мы ставим перед собой задачу совершенствовать формы и способы ведения боевых действий, чтобы максимально реализовать возможности, заложенные в авиационную технику", - сказал он, отметив также необходимость повысить мастерство молодого летного состава и натренированность летчиков "при выполнении боевого применения авиационных средств поражения".

Дальняя авиация берет свое начало от эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец", созданной 23 декабря 1914 года. За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов. За время Великой Отечественной войны летный состав дальних бомбардировщиков совершил около 220 тысяч боевых вылетов и сбросил более двух миллионов авиационных бомб различного калибра.

В настоящее время на вооружении дальней авиации находятся модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78.

Дальняя авиация впервые за много лет отработала минирование морских зон

Экипажи российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отработали в этом году минирование морских зон, сообщил Кобылаш.

"Впервые после продолжительного времени экипажи дальних бомбардировщиков выполняли полеты на практическое минирование морских зон. Летный состав Ту-22М3 отработал применение мин в акватории Охотского моря с высоты 3-4 тысячи метров в ходе совместных учений с подразделениями Тихоокеанского флота", - сказал он.

Смотрите также
Ту-95МС
Дальняя авиация ВКС РФ. Досье

По словам Кобылаша, этот год был уникальным по многим показателям боевой подготовки экипажей Дальней авиации. "Например, по выполнению практических пусков крылатых ракет воздушного базирования. Максимальное количество летного состава самолетов Ту-160 и Ту-95МС получило натренированность по данному виду летной подготовки, включая и молодые экипажи", - отметил он.

Кроме того, в ходе совместного командно-штабного учения Центрального военного округа и Вооруженных сил Таджикистана экипажи Ту-22М3 впервые выполнили посадку на высокогорном аэродроме Гесар (Таджикистан) и практическое бомбометание на полигоне "Харб-Майдон".

Экипажи увеличили число тренировочных полетов на дозаправку

Экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС в 2016 году увеличили число тренировочных вылетов на дозаправку в воздухе.

"В текущем году количество полетов экипажей Ту-160 и Ту-95МС на дозаправку в воздухе увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом количество вылетов на воздушную заправку самолетов Ил-78 увеличилось на 20%", - рассказал Кобылаш.

Помимо самолетов дальней авиации, экипажи воздушных танкеров Ил-78 выполняли заправку бомбардировщиков и истребителей авиационных частей Воздушно-космических сил и военных округов, а также морской авиации.

"Стоит отметить, что с начала года в Центре боевой подготовки и переучивания летного состава дальней авиации в Рязани начал функционировать новый тренажерный комплекс самолета Ил-78, в состав которого входят рабочие места командира воздушного судна и его помощника, штурмана экипажа, оператора заправки", - сообщил Кобылаш.

23 декабря Дальней авиации исполняется 102 года. Она берет свое начало от эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец", созданной 23 декабря 1914 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Воздушно-космическая оборона
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Чем российская армия способна засечь противника
19
"Морские солдаты" армии России
15
"Смерчи", "Ураганы" и "Искандеры": чем вооружены "боги войны"
Интересное
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Такой разный Брежнев: факты из жизни генсека СССР
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Грустный праздник: Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону
2
Литовский суд признал обоснованным штраф "Газпрому" в €35,6 млн
3
Полицейские в ходе рейдов в Иркутске за сутки изъяли 10 тыс. бутылок "Боярышника"
4
IBU не отстранил российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях
5
Представитель штаба: заявление Трампа касалось угрозы распространения ядерного оружия
6
В Братске отмечен первый случай отравления метанолом
7
Тариф "Платона" в 2017 году будет увеличен вдвое
Темы дня
Реклама