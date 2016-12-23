Летчики Дальней авиации РФ в 2016 году провели в небе более 20 тыс. часов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Общий налет в соединениях Дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в 2016 году превысил 20 тыс. часов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"В этом году средний налет на экипаж составил более 120 часов, при этом молодые летчики налетали более 160 часов", - сообщил командующий Дальней авиацией генерал-майор Сергей Кобылаш.

В 2016 году экипажи выполнили план по налету и боевому применению на 100%, при этом общий налет в соединения и частях составил более 20 тысяч часов.

"На 2017 год мы ставим перед собой задачу совершенствовать формы и способы ведения боевых действий, чтобы максимально реализовать возможности, заложенные в авиационную технику", - сказал он, отметив также необходимость повысить мастерство молодого летного состава и натренированность летчиков "при выполнении боевого применения авиационных средств поражения".

Дальняя авиация берет свое начало от эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец", созданной 23 декабря 1914 года. За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов. За время Великой Отечественной войны летный состав дальних бомбардировщиков совершил около 220 тысяч боевых вылетов и сбросил более двух миллионов авиационных бомб различного калибра.

В настоящее время на вооружении дальней авиации находятся модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78.

Дальняя авиация впервые за много лет отработала минирование морских зон

Экипажи российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отработали в этом году минирование морских зон, сообщил Кобылаш.

"Впервые после продолжительного времени экипажи дальних бомбардировщиков выполняли полеты на практическое минирование морских зон. Летный состав Ту-22М3 отработал применение мин в акватории Охотского моря с высоты 3-4 тысячи метров в ходе совместных учений с подразделениями Тихоокеанского флота", - сказал он.

По словам Кобылаша, этот год был уникальным по многим показателям боевой подготовки экипажей Дальней авиации. "Например, по выполнению практических пусков крылатых ракет воздушного базирования. Максимальное количество летного состава самолетов Ту-160 и Ту-95МС получило натренированность по данному виду летной подготовки, включая и молодые экипажи", - отметил он.

Кроме того, в ходе совместного командно-штабного учения Центрального военного округа и Вооруженных сил Таджикистана экипажи Ту-22М3 впервые выполнили посадку на высокогорном аэродроме Гесар (Таджикистан) и практическое бомбометание на полигоне "Харб-Майдон".

Экипажи увеличили число тренировочных полетов на дозаправку

Экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС в 2016 году увеличили число тренировочных вылетов на дозаправку в воздухе.

"В текущем году количество полетов экипажей Ту-160 и Ту-95МС на дозаправку в воздухе увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом количество вылетов на воздушную заправку самолетов Ил-78 увеличилось на 20%", - рассказал Кобылаш.

Помимо самолетов дальней авиации, экипажи воздушных танкеров Ил-78 выполняли заправку бомбардировщиков и истребителей авиационных частей Воздушно-космических сил и военных округов, а также морской авиации.

"Стоит отметить, что с начала года в Центре боевой подготовки и переучивания летного состава дальней авиации в Рязани начал функционировать новый тренажерный комплекс самолета Ил-78, в состав которого входят рабочие места командира воздушного судна и его помощника, штурмана экипажа, оператора заправки", - сообщил Кобылаш.

23 декабря Дальней авиации исполняется 102 года. Она берет свое начало от эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец", созданной 23 декабря 1914 года.