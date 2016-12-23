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Сибирским военным из-за сильных морозов начали выдавать сало и лук

Армия и ОПК
23 декабря, 13:11 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 23, декабря. /ТАСС
Кроме того, в подразделениях Центрального военного округа максимально сокращены полевые занятия
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© Владимир Смирнов/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Установившиеся в ряде регионов Сибири морозы ниже -30 градусов вынудили скорректировать программу полевых занятий дислоцированных там подразделений Центрального военного округа и начать выдавать их личному составу хлеб, лук и сало в специальных пунктах обогрева. Об этом сообщает пресс-служба округа.

"С целью недопущения переохлаждения военнослужащих при проведении занятий командиры соединений и воинских частей приняли дополнительные меры. На всех объектах, где проводятся занятия, в том числе парках боевых машин, развернуты пункты обогрева личного состава, в которых личному составу дополнительно выдаются чай, сало, хлеб и лук. В подразделениях максимально сокращены полевые занятия", - говорится в сообщении.

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В настоящее время занятия в воинских частях стараются проводить в спортивных залах, учебных классах, приказарменных помещениях. Это позволяет изучать штатное вооружение и боевую технику.

Кроме того, каждый военный обеспечен новым полевым комплектом обмундирования, способным выдерживать температуру до 40 градусов. Скорректированы и правила несения караульной службы - на время морозов караульные ведут охрану важных объектов по одному часу вместо двух, а также используют специальную форму одежду, в которую входят тулупы, валенки, балаклавы и меховые рукавицы.

Ранее сообщалось, что в регионах Западной Сибири ожидается похолодание до -40-50 градусов. В настоящее время в Томске наблюдается около 35 градусов мороза, в Новосибирске - около 30, в Кемерове - около 28. На ближайшую ночь в регионах отменены междугородние пассажирские рейсы.

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