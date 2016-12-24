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Сухопутные войска РФ больше не будут получать "Бук-М2"

Армия и ОПК
24 декабря, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС
Начальник войсковой ПВО Сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Александр Леонов заявил, что в начале 2017 года начнется переучивание на комплексы "Бук-М3"
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Зенитно-ракетные комплексы "Бук-М2" больше не будут поставлять в Сухопутные войска РФ, идет перевооружение на комплексы "Бук-М3".

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Об этом сообщил начальник войсковой ПВО Сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

"Больше поставок "Бук-М2" (в Сухопутные войска) не будет. В начале следующего года начнется переучивание на комплексы "Бук-М3", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Бук-М2" - зенитный ракетный комплекс средней дальности, предназначен для уничтожения стратегической и тактической авиации, вертолетов, крылатых ракет, а также тактических баллистических и авиационных ракет, управляемых авиабомб в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника.

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