Сухопутные войска РФ больше не будут получать "Бук-М2"

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Зенитно-ракетные комплексы "Бук-М2" больше не будут поставлять в Сухопутные войска РФ, идет перевооружение на комплексы "Бук-М3".
Об этом сообщил начальник войсковой ПВО Сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.
"Больше поставок "Бук-М2" (в Сухопутные войска) не будет. В начале следующего года начнется переучивание на комплексы "Бук-М3", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Бук-М2" - зенитный ракетный комплекс средней дальности, предназначен для уничтожения стратегической и тактической авиации, вертолетов, крылатых ракет, а также тактических баллистических и авиационных ракет, управляемых авиабомб в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника.