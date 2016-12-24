Малый ракетный корабль "Буря" заложен на верфи в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Малый ракетный корабль нового поколения проекта 22800 "Буря" заложен на судостроительном предприятии "Пелла" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Недооценить значение этого корабля для ВМФ невозможно. Опыт строительства малых ракетных кораблей - это опыт зрелого кораблестроения Советского Союза, соотношение стоимости к эффективности на данных кораблях было достигнуто максимальное, - сказал начальник Главного штаба ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский после церемонии закладки. - Подобные корабли, в последнее время апробированные в боевых условиях, доказали свою эффективность в Средиземном море. Поступление таких кораблей - это давно ожидаемое событие, флоту они нужны".

Как ранее сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало, приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева кораблю присвоено наименование "Буря".

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Как пояснил Воложинский, корабли этого класса были на всех флотах, их дивизионы всегда назывались дивизионами "плохой погоды", и традиция называть корабли в честь тех, кто достойно отслужил свой срок и выполнил задачу, сохранилась.

На предприятии "Пелла" уже находятся на различных этапах постройки три малых ракетных корабля (МРК) нового поколения проекта 22800 - "Ураган", "Тайфун" и "Шквал". Спроектированные центральным морским проектно- конструкторским бюро "Алмаз", МРК проекта 22800 будут иметь водоизмещение около 800 тонн, скорость - свыше 30 узлов. Малые ракетные корабли будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами. Среди преимуществ этих кораблей - высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности.