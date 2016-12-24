Морпехи Северного флота прошли тысячу километров по бездорожью трех регионов

МУРМАНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Группа военнослужащих сухопутных и береговых войск Северного флота (СФ) с опережением на сутки завершила уникальную экспедицию по бездорожью протяженностью в тысячу километров. Как сообщили в пресс-службе СФ, маршрут экспедиции пролегал по территории трех регионов РФ - Архангельской области, Республики Карелия, Мурманской области.

"Сегодня для военнослужащих морской пехоты и мотострелковых соединений СФ закончился маршрут экспедиции "Путь помора". Североморцы преодолели маршрут на одни сутки раньше запланированного срока", - сообщили в пресс-службе.

Мероприятие проходило под эгидой общественной организации "Северный полюс", которую возглавляет российский путешественник Виктор Симонов, соратник известного путешественника Федора Конюхова. С 16 по 24 декабря группа военнослужащих СФ передвигалась на двух снегоходах А-1 с санями, два военных водителя на грузовых автомобилях КамАЗ повышенной проходимости сопровождали группу по трассе. Ежедневно экспедиция преодолевала более 100 километров по пересеченной местности, непроходимой для обычных транспортных средств.

На ночлег путешественники останавливались либо в населенных пунктах, либо в условиях дикой природы, в палатках. Каждый морпех и мотострелок был обеспечен комплектом арктической формы и спальным мешком. Во время экспедиции военнослужащие в очередной раз выполнили комплекс поставленных задач по тестированию возможностей армейских снегоходов при движении на дальние расстояния в экстремальных режимах эксплуатации техники, на незнакомой местности, в дневное и ночное время, а также проверили свойства обмундирования в сложных климатических условиях.

Как ранее сообщали ТАСС в общественной организации "Северный полюс", в экспедиции приняли участие также студенты из Мурманска. Это стало для них подготовкой к походу на Северный полюс, который запланирован на 2018 год. В путешествии к полюсу также планируют принять участие студенты из Архангельской области.