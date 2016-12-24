В 2017 году российские десантники получат два батальонных комплекта БМД-4М

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония передачи боевых машин десанта БМД-4М гвардейскому парашютно-десантному полку 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии прошла в Рязани, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Это результат работы огромного коллектива оборонно-промышленного комплекса. Ни в одной стране мира, ни в одних вооруженных силах, ни, тем более, ни в одних воздушно- десантных войсках нет такой боевой машины. Мы гордимся, что эта боевая машина поступила к нам на вооружение, - сказал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. - Машина способна вести огонь на дальности до 7 км и бороться с самыми современными танками на расстоянии до 5 км. Это маневренная, скоростная, плавающая, десантируемая машина. Ее боевой модуль уникален".

По словам главкома ВДВ, в перспективе продолжится оснащение войск современной техникой. "В следующем году два батальонных комплекта поступят на вооружение 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в городе Ульяновске", - заявил он.

Основное вооружение БМД-4М включает в себя 100-мм орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и четыре управляемые ракеты "Аркан", которое служит и пусковой установкой противотанковой управляемой ракеты (ПТУР), а также 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62-миллиметровый пулемет.