Морская авиация ТОФ в 2017 году пополнится партией обновленных Ка-29

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Морская авиация ТОФ в 2017 году пополнится партией обновленных Ка-29Армия и ОПК 26 декабря, 4:56
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ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Морская авиация Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2017 году пополнится партией обновленных вертолетов Ка-29, предназначенных для противодействия кораблям и подводным лодкам противника, сообщил в понедельник ТАСС начальник отдела информационного обеспечения во Владивостоке пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) капитан второго ранга Владимир Матвеев.
"Обновленные машины уже начали поступать в авиационную часть в Приморском крае. Согласно государственному контракту на транспортно-боевых вертолетах Ка-29 заводом, входящим в холдинг "Вертолеты России", были заменены детали колонок несущего винта, двигателей и редукторов, полностью обновлено лакокрасочное покрытие", - сообщил Матвеев.
Транспортно-боевой вертолет Ка-29 предназначен для противодействия кораблям и подводным лодкам противника. Машина может использоваться для перевозки личного состава и грузов.