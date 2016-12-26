СМИ сообщили о новых испытаниях китайского истребителя пятого поколения

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Улучшенная версия перспективного истребителя пятого поколения J-31 ("Цзянь-31") корпорации "Шэньян" провела испытательный полет 23 декабря. Об этом сообщил газета China Daily со ссылкой на источники, близкие к авиационной промышленности КНР.

Информация о силовой установке на истребителе не приводится. Предыдущая версия самолета J-31 использовала российские турбореактивные двигатели РД-93, однако журнал Kanwa Defence Review сообщал, что новый прототип будет оснащен китайской силовой установкой, которую в дальнейшем планируется поставить на конвейер. Также утверждалось, что планер истребителя на 30% будет состоять из композитных материалов.

Ранее сообщалось, что максимальный взлетный вес J-31 составит 25 тонн при боевом радиусе 1,2 тыс. км. Истребитель сможет развивать предельную скорость в 1,8 Маха. Масса боевой нагрузки самолета достигает восьми тонн, практический потолок (максимальная высота полета) J-31 - 16 км. Максимальный срок службы истребителя составит 30 лет.

В Китае ведется активная разработка двух боевых машин пятого поколения - J-20 и J-31. Один из этих самолетов, китайский многоцелевой истребитель пятого поколения Chengdu J-20, был представлен летом 2016 года на международном авиакосмическом салоне Airshow China. Впервые он поднялся в небо в 2011 году, однако широкой публике был продемонстрирован впервые именно на авиасалоне.