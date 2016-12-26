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Александр Михеев назначен гендиректором Рособоронэкспорта

Армия и ОПК
26 декабря, 15:06 UTC+3
Андрей Богинский возглавил холдинг "Вертолеты России"
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Александр Михеев назначен генеральным директором "Рособоронэкспорт", главой холдинга "Вертолеты России" вместо него стал бывший замминистра промышленности и торговли Андрей Богинский. Об этом сегодня сообщил первый вице-президент СоюзМаша России, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, слова которого приводит пресс-служба СоюзМаша.

"Новым гендиректором "Рособоронэкспорта" утвержден теперь уже бывший генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Александр Михеев. В свою очередь холдинг "Вертолеты России" возглавил заместитель министра промышленности и торговли Андрей Богинский", - сказал Гутенев

Он отметил, что "эти назначения были ожидаемы". "Александр Михеев многие годы отдал работе в "Рособоронэкспорте", знает специфику работы главного военного экспортера страны. Да и возглавив холдинг, объединяющий отечественную вертолетную индустрию, он многое сделал для активизации продаж российских вертолетов за рубеж, и в этом деле очень преуспел. Андрей Богинский возглавлял авиационный департамент в Минпромторге и, будучи заместителем министра, курировал это направление, сделал серьезный вклад в его развитие", - объяснил депутат, добавив, что считает эти кадровые решения "вполне логичными и обоснованными".

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