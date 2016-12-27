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Новейшие комплексы ПВО "Панцирь-С1" прибыли в Западную Сибирь

Армия и ОПК
27 декабря, 6:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, декабря. /ТАСС
Зенитные ракетно-пушечные комплексы заступят на боевое дежурство по защите важных военных и промышленных объектов в зоне ответственности Центрального военного округа
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ЗРПК "Панцирь-С1"

ЗРПК "Панцирь-С1"

© Архив/Антон Новодережкин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Передовые зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" прибыли в Новосибирск. Об этом журналистам сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С1" прибыли в Новосибирск, где заступят на боевое дежурство по защите важных военных и промышленных объектов в зоне ответственности Центрального военного округа. "Панцирь-С1" усилят систему противовоздушной обороны Западной Сибири", - сказал полковник.

В середине декабря зенитчики успешно завершили программу контрольных стрельб на полигоне Ашулук в Астраханской области. "Расчеты совершили марш протяженностью около 4 тыс. км по железной дороге. В районы выполнения задач техника продолжила путь своим ходом", - отметил он.

ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.

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