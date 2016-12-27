Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Единственный производитель арктических "терминаторов" выполнил гособоронзаказ на 2016 год

Армия и ОПК
27 декабря, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Вертолеты поступили в подразделения Минобороны РФ после завершения испытаний и оформления документации
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" завершил передачу вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-8АМТШ-ВА (арктический вариант) в рамках гособоронзаказа-2016. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Смотрите также
Чем вооружилась армия России в 2016 году

"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") завершил передачу заказчикам военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-8АМТШ-ВА производства Улан-Удэнского авиационного завода, запланированных к поставке в 2016 году в соответствии с условиями государственных контрактов", - говорится в сообщении.

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" своевременно и в полном объеме завершил исполнение государственного оборонного заказа 2016 года по поставке вертолетов и авиационного имущества, заверили в холдинге.

22 ноября Армия и ОПК
Кадры первого полета "арктического" вертолета ВМФ России

После завершения испытаний и оформления документации по приему-передаче техники вертолеты поступили в подразделения Минобороны России. Техника производства Улан-Удэнского авиационного завода составляет основу обновленного парка вертолетов среднего класса, стоящих на вооружении российской армии.

Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор" - один из самых современных и оснащенных вертолетов семейства Ми-8/17. Широкий набор средств вооружения и системы повышения боевой живучести позволяют этим машинам эффективно выполнять любые поставленные задачи.

Вертолеты оборудованы современным пилотажно-навигационным оборудованием и комплексом связи. Оборудование машин адаптировано для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в ночных условиях на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки с необозначенных площадок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Новая техника ВС РФ
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Чем российская армия способна засечь противника
19
"Морские солдаты" армии России
15
"Смерчи", "Ураганы" и "Искандеры": чем вооружены "боги войны"
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя
2
Обнаружены три новых фрагмента разбившегося Ту-154, в том числе двигатель
3
Источник: Ту-154 летел на скорости более 500 км/ч с сильно задранным носом
4
Родители учеников московской школы добились отмены курса "Истоки"
5
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
6
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
7
Задержана замминистра Иркутской области, ставшая фигурантом дела об отравлении
Темы дня
Реклама