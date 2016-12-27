Единственный производитель арктических "терминаторов" выполнил гособоронзаказ на 2016 год

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" завершил передачу вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-8АМТШ-ВА (арктический вариант) в рамках гособоронзаказа-2016. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") завершил передачу заказчикам военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-8АМТШ-ВА производства Улан-Удэнского авиационного завода, запланированных к поставке в 2016 году в соответствии с условиями государственных контрактов", - говорится в сообщении.

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" своевременно и в полном объеме завершил исполнение государственного оборонного заказа 2016 года по поставке вертолетов и авиационного имущества, заверили в холдинге.

После завершения испытаний и оформления документации по приему-передаче техники вертолеты поступили в подразделения Минобороны России. Техника производства Улан-Удэнского авиационного завода составляет основу обновленного парка вертолетов среднего класса, стоящих на вооружении российской армии.

Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор" - один из самых современных и оснащенных вертолетов семейства Ми-8/17. Широкий набор средств вооружения и системы повышения боевой живучести позволяют этим машинам эффективно выполнять любые поставленные задачи.

Вертолеты оборудованы современным пилотажно-навигационным оборудованием и комплексом связи. Оборудование машин адаптировано для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в ночных условиях на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки с необозначенных площадок.